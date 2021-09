Voici tous les avantages d’être membre de la PUC

D’un océan à l’autre, nos membres actuels comptent plus de 30 publications étudiantes, réparties en six régions du pays. L’adhésion à la PUC offre aux publications l’accès à une communauté de journalistes étudiant·e·s, des tarifs réduits pour les conférences, des opportunités de participer à des projets pancanadiens de journalisme étudiant et des avantages tels qu’un soutien juridique, une adhésion à CWA et des opportunités de mentorat.

Vous trouverez ci-dessous la liste des avantages de l’adhésion.

Programmes et événements

Conférence annuelle sur le journalisme étudiant (NASH) et les Prix du journalisme étudiant (JHM Awards)

Si vous faites partie d’une publication membre de la PUC, vous pouvez obtenir jusqu’à 25% sur vos billets pour la NASH! Il s’agit de trois jours d’événements entièrement axés sur le journalisme, en plus de représenter la plus grande conférence nationale sur le journalisme étudiant au Canada. C’est l’occasion de se connecter avec des mentors, de découvrir des tendances journalistiques spécifiques, ainsi que de nouer des amitiés avec d’autres journalistes étudiant·e·s à travers le Canada!

Depuis 2003, la PUC organise les prix JHM du journalisme étudiant, prix ayant honoré au fil des ans de nombreuses publications et de nombreux·ses journalistes étudiant·e·s. L’inscription est ouverte à toutes les publications étudiantes canadiennes et les membres de la PUC peuvent soumettre gratuitement leurs textes. Les non-membres paient 15$ pour la première soumission, et 5$ pour chaque soumission supplémentaire.

Conférences régionales

La PUC organise de plus petites conférences régionales, des tables rondes et des rencontres offrant aux membres plus de chances de créer des ponts entre les publications.

Atelier annuel sur l’équité

En octobre 2020, la PUC a organisé son tout premier atelier de formation sur l’équité. « Réinventer les médias du campus » a abordé une variété de sujets à travers une lentille intersectionnelle, y compris la remise en question des préjugés internes, le soutien de vos sources, un segment « comment réparer une salle de rédaction » afin de rendre votre salle de rédaction plus digne de confiance pour la communauté, un segment « questions sans peur » où un espace sécuritaire a été créé pour les « questions stupides » sur l’équité, puis finalement notre thème nocturne : les reportages sur les services de police.

Bien que de nombreuses publications organisent leurs propres formations sur l’équité (et nous vous encourageons à le faire), nous reconnaissons que ce sont pas toutes les publications étudiantes qui ont accès aux ressources nécessaires à la formation, comme par exemple trouver les personnes étant à la fois qualifiées et ayant une expérience nécessaire à la formation d’un groupe de journalistes, compenser les hôtes et les organisateurs, ou tout simplement le temps pour l’organisation d’un tel atelier. La PUC en fait donc un événement annuel, ouvert à toutes et à tous, y compris aux non-membres de la PUC.

Webinaires 101

À la suite du succès de notre atelier de formation sur l’équité et la diversité ayant eu lieu en octobre 2020, les membres de notre conseil d’administration ont décidé d’organiser pour l’automne 2021 une demi-douzaine d’ateliers visant à fournir des informations aux journalistes étudiant·e·s. En passant par des cours de leadership pour les rédacteurs et rédactrices en chef jusqu’à des formations sur le harcèlement vécu par les journalistes, ces webinaires viseront à fournir les bases de la navigation dans le monde journalistique étudiant. Ces événements seront gratuits pour tous les membres de la PUC, et les prix des billets pour les non-membres varieront.

Voici quelques-uns des 101 webinaires en préparation :

Comment faire face au harcèlement des journalistes en ligne

Dépublier: les bonnes pratiques et politiques

Modifier votre constitution

Comment faire une demande de bourses et de prix de journalisme

Formation des rédacteur·rice·s en chef, directeur·rice·s et coordonnateur·rice·s

Journalisme tenant en compte les traumatismes

Ressources

Notre Slack

Rejoignez notre Slack PUC pour un réseau de communication directe, non seulement avec l’équipe de la PUC, mais aussi avec d’autres journalistes étudiant·e·s parmi nos membres. Les ressources partagées incluent des conseils sur les opportunités d’emploi, les événements de la PUC, des conseils sur le reportage, des canaux de communication régionaux, et plus encore! Ouvert à tous les membres.

Envoyez un courriel à president@cup.ca pour nous rejoindre.

Réunions d’urgence de presse étudiante

Pendant les crises de la presse étudiante qui surviennent au fil des ans – pensez à la COVID-19 et à l’Initiative de choix des étudiant·e·s de l’Ontario – la PUC organise des réunions d’urgence où nous échangeons des informations, des conseils, des expériences et des ressources avec nos collègues journalistes étudiant·e·s.

Le fil de presse de la PUC

Le fil de presse de la PUC est un service qui offre aux publications membres de la PUC la possibilité de republier des articles d’autres publications membres. Le fil de presse est un excellent moyen pour les publications d’informer le lectorat sur les événements qui font les manchettes dans le monde postsecondaire canadien. Restez à l’affût pour plus d’informations sur la façon dont votre publication peut utiliser et participer à notre fil de presse!

Support légal

Les membres de la PUC ont accès au soutien juridique de la PUC. La PUC couvre la première heure de frais juridiques de chaque membre, chaque année, en plus de donner accès à certains des meilleurs avocats spécialisés dans les médias au Canada.

Bourses de reportage

En avril, la PUC a lancé une subvention pour les reportages traitant d’enjeux LGBTQ2IA+. La subvention de 300$ par personne est offerte à trois journalistes étudiant·e·s souhaitant rapporter une histoire liée à la communauté, et ce, sous la forme qu’ils et elles souhaitent : rédaction, multimédias, vidéo, ou plus encore! Nous prévoyons également notre première subvention de reportage BIPOC – les détails seront publiés cet automne.

(Il reste encore une subvention LGBTQ2IA+, envoyez un courriel à president@cup.ca pour appliquer!)

Conseil national des médias d’information

Le partenariat de la PUC avec le Conseil national des médias d’information offre à ses membres des conseils éthiques gratuits et des services de gestion des conflits.

Cela comprend :

Le langage à utiliser pour couvrir les cas d’agression sexuelle

Répondre aux allégations de partialité

Répondre aux demandes de dépublication

Et plus encore!

Le Conseil national est joignable par courriel, Twitter, Facebook ou par téléphone. Visitez leur site web à mediacouncil.ca

Réductions et partenariats

Chaque année, la PUC s’efforce de trouver de nouveaux commanditaires et partenariats qui profiteront à nos membres. Plus de détails à venir cet automne!

Adhésion au syndicat des médias CWA

Grâce à votre adhésion à CWA, vous pouvez postuler à des prix de journalisme, financer des opportunités de formation et accéder au soutien du syndicat des médias. Consultez leur site web pour plus d’informations sur les avantages des membres, ou envoyez un courriel à president@cup.ca pour toute demande de renseignements.

Bénéficiez du soutien et des conseils de personnes expérimentées

La Presse universitaire canadienne agit également à titre de groupe de défense des droits pour soutenir les publications étudiantes lorsque vous faites face à des pressions externes, en particulier de la part de vos universités. Nous pouvons fournir des lettres de soutien, des déclarations publiques, des conseils, des consultations ou d’autres formes d’assistance.

Suivez notre page Twitter pour vous tenir au courant des bourses, des rédactions rémunérées et des opportunités d’emploi, des conférences, et plus encore!

Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Facebook. Visitez notre site web pour en savoir plus à cup.ca.