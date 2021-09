Êtes-vous le·la prochain·e coordinateur·rice de NASH?

La NASH est la plus grande conférence sur le journalisme étudiant au Canada, et rassemble des étudiant·e·s journalistes d’un océan à l’autre pour se connecter, réseauter et apprendre les un·e·s des autres. Chaque année, la conférence est organisée par une publication membre de la PUC, dans sa ville natale. La conférence comprend des discours, des présentations et des ateliers de conférencier·ère·s invité·e·s, centrés autour d’un thème journalistique principal. C’est également lors de cet événement que la PUC présente ses récipiendaires des Prix JHM d’excellence journalistique étudiante. La NASH n’est pas seulement la fête annuelle du journalisme étudiant, elle agit également à titre d’assemblée générale annuelle où les publications membres peuvent déterminer la direction que prendra la PUC l’année suivante.

Avant la pandémie, l’événement avait lieu en présentiel et les participant·e·s de partout au Canada se rendaient en avion sur place. L’année dernière, The Varsity a organisé la fin de semaine NASH de manière entièrement virtuelle. La prochaine édition de NASH aura également lieu en ligne, alors que les journaux étudiants se remettent tranquillement de la pandémie. Des réunions locales respectant les mesures sanitaires en place auront également lieu : nous pourrons ainsi, en toute sécurité, nous rassembler et faire la fête, selon ce que permettent les directives de la santé publique.

Quoi qu’il en soit, NASH84 a besoin d’une publication hôte, et si votre publication est intéressée, voici ce que vous devez savoir! Vous trouverez également au bas de ce présent dossier explicatif un message de Dina Dong, la coordonnatrice principale de la NASH83, qui vous donne un aperçu de tous les défis et avantages gratifiants d’organiser un tel événement!

Qui organise NASH?

Au cours des années passées, les publications proposaient de recevoir l’événement NASH de l’année à venir lors de notre assemblée générale annuelle, moment où les publications intéressées présentent la façon dont elles organisaient l’événement. Cette année cependant, les membres du conseil d’administration de la PUC feront équipe avec une ou deux publications afin d’accueillir la NASH, jouant ainsi un rôle plus important en aidant à coordonner l’événement.

D’où vient le budget de NASH?

Nash est principalement financée par la vente de billets et les parrainages, ainsi que par les fonds alloués par votre publication. Vous pouvez également demander des subventions pour potentiellement ajouter des fonds supplémentaires à votre budget, ce pour quoi notre directeur du financement (funding@cup.ca) peut vous aider.

Les coordinateur·rice·s sont-iels rémunéré·e·s?

Les coordinateur·rice·s de NASH ont un contrôle total sur la façon dont ils et elles utilisent le budget, y compris l’allocation des fonds pour se rémunérer. Nous vous encourageons fortement à vous assurer que vous êtes rémunéré·e·s pour votre travail.

Dois-je embaucher du personnel supplémentaire pour l’organiser?

Non. Vous pouvez faire équipe avec quelques éditeur·rice·s de votre publication pour coordonner l’événement.

L’événement sera-t-il virtuel ou en présentiel cette année?

Cette année, la PUC a pris la décision difficile de s’en tenir à un événement en ligne, comme nous l’avons fait pour la NASH83, étant donné les ressources et l’énergie limitées dont disposent actuellement de nombreuses publications en raison de la pandémie de COVID-19 et de son impact. Cependant, la PUC est ravie que les représentant·e·s régionaux·ales organisent des réunions en présentiel de manière sécuritaire, en respect aux mesures sanitaires prévues par la santé publique.

Combien d’événements devons-nous organiser?

Il n’y a pas de nombre défini d’événements à organiser, mais l’année dernière, NASH83 comptait deux orateurs principaux par jour et 12 événements plus petits par jour, pour une durée de trois jours. Cette année, cependant, nous recommandons seulement deux jours consécutifs d’événements, pour éviter la potentielle fatigue numérique!

Comment trouver des commanditaires?

En envoyant des courriels aux universités, en établissant des liens avec les conférencier·ère·s qui eux, connaissent des commanditaires potentiels, sans compter le CWA qui est un commanditaire normalement garanti!

Dans quelle mesure la PUC est-elle impliquée dans le processus?

La PUC veut assumer un rôle majeur de soutien cette année. En fonction de ce que les hôtes jugent le plus utile, nous aurons une équipe de la PUC entièrement dédiée à NASH, qui vous soutiendra tout au long du processus d’organisation. Ce support peut prendre la forme de contacter les intervenant·e·s, d’assister à des sessions de remue-méninge, d’éteindre les petits incendies qui surviennent, d’aider à trouver des commanditaires, d’organiser la logistique numérique, et plus encore.

Quel est le thème de cette année?

Cette année, la PUC prévoit des webinaires 101 tout au long de l’année pour couvrir les bases des cours de journalisme et laisser à NASH le soin de permettre des événements plus approfondis sur les questions journalistiques. Ainsi, le thème de NASH cette année pourra être plus spécifique, avec des discussions et des ateliers plus profonds et utiles! Le thème sera discuté entre les coordinateur·rice·s de NASH et les membres du conseil d’administration de la PUC.

À quoi ressemblera la chronologie?

Quelques mots de Dina Dong, la coordinatrice générale de NASH83!

En ce qui concerne la création d’une conférence, vous voulez toujours vous assurer que vous utilisez votre temps de manière efficace et efficiente. Nous avons divisé notre temps en 4 étapes qui nous ont donné beaucoup de latitude pour travailler avec nos horaires d’été, nos horaires scolaires et les obstacles majeurs (*pandémie*) que nous avons rencontrés :

La première étape a été de concevoir notre conférence de rêve, en répondant aux questions « qui, quoi, quand où ». La deuxième étape a été de recruter des conférencier·ère·s, des lieux, des publications étudiantes et des commanditaires. Nous avons également commencé à renforcer notre présence sur les réseaux sociaux au cours de cette période. La troisième étape a été notre étape de confirmation. À ce moment, l’équipe de NASH83 a rencontré les conférencier·ère·s pour planifier leur session, confirmé nos commanditaires, finalisé le budget et commencé à confirmer les présences. Plus nous obtenions d’informations, plus il était facile de planifier les questions logistiques essentielles. La quatrième et dernière étape consistait réellement à voir NASH83 prendre vie – après de nombreuses sessions d’essai et de formation avec des bénévoles, des conférencier·ère·s, des commanditaires et des étudiant·e·s.

Ne vous y trompez pas, cependant, la deuxième étape est un processus continu – recruter est la partie la plus difficile, mais de nombreux·ses journalistes sont friands de connaître et de former la communauté étudiante du journalisme de demain. De plus, il est assez difficile de prendre de grandes décisions tant et aussi longtemps que le budget n’est pas confirmé. Il s’agit parfois d’un acte de foi ou d’un coup dans le noir, mais une mine d’or vous attend au bout de l’arc-en-ciel.

Quels sont les avantages d’organiser NASH?

Quelques mots de Dina Dong, la coordinatrice générale de NASH83!

Ce sera probablement l’une des expériences les plus enrichissantes de votre vie – pas seulement parce que votre journaliste préféré·e (sans parler du fait qu’il ou elle est probablement « Twitter verified ») vous suivra désormais sur Twitter. Il y a une force inexplicable au sein de la communauté journalistique étudiante, et NASH vous permet d’y être en plein cœur. Vous découvrez les différentes avenues du journalisme dans le « monde réel », vous êtes présenté·e aux communautés journalistiques diversifiées et si bien connectées, vous comprenez mieux comment naviguer dans l’industrie, et très rapidement, vous en faites partie. Vous êtes soudainement en contact avec des journalistes et des étudiant·e·s qui partagent toutes et tous un objectif très similaire au vôtre.

De nombreux·ses journalistes canadien·ne·s ont été affilié·e·s à NASH d’une manière ou d’une autre, c’est presque comme un rite de passage vers l’industrie! En organisant cet événement, vous passez à un autre niveau. Vous jouez un rôle important dans l’entretien des conversations entre les journalistes de demain et les journalistes vétérans. Vous avez un réel apport dans l’évolution de la nouvelle industrie, et la façon dont l’industrie actuelle devrait changer. NASH83 visait avant tout à perturber, et l’équipe NASH83 s’est assurée que notre génération de journalistes allait perturber l’industrie avec les conseils de ceux et celles qui perturbent. Imaginez être la personne qui rassemble tous et toutes les journalistes canadien·ne·s!

Mis à part les relations sympas que vous établissez, vous en apprenez bien sûr beaucoup sur la planification d’événements, ce qui en soi est une compétence souhaitée. Vous ne planifiez pas seulement un événement, vous affinez vos compétences en communication (appels téléphoniques et courriels, par exemple), en budgétisation, en marketing, pour ne nommer que ceux-là! C’est une expérience bénéfique pour tous les aspects de la vie.

Quoi qu’il en soit, à la fin de la journée, regarder les gens s’amuser et voir votre travail acharné porter fruit – il n’y a rien de tel. Sans parler du fait que c’est vraiment très amusant. Personne ne sait faire la fête comme le font les journalistes.

Quels sont les obstacles courants auxquels les organisateur·rice·s sont confronté·e·s?

Quelques mots de Dina Dong, la coordinatrice générale de NASH83!

Le temps et l’argent sont parmi les défis les plus difficiles avec lesquels il faut composer – et je pense que sur ce point, tous et toutes les coordinateur·rice·s de NASH peuvent s’entendre. Les médias canadiens sont déjà en difficulté, cela signifie donc un manque criant de financement externe, mais cela souligne également l’importance de soutenir les médias canadiens, en particulier dans les premiers stades (c’est-à-dire au sein du journalisme étudiant). Malgré cela, les universités, les organisations et les autres journaux étudiants sont normalement ouverts à soutenir les étudiant·e·s (ne craignez jamais les choses gratuites!). Malgré les contraintes financières, votre équipe apprendra à réduire les coûts, à se faire des ami·e·s et à trouver de nouvelles façons de soutenir l’événement.

Notre équipe était composée d’étudiant·e·s à temps plein qui travaillaient également pour un journal étudiant/d’autres comités, ce qui rendait le temps précieux pour chacun·e d’entre nous. Beaucoup ont parfois été confronté·e·s à des décisions très difficiles afin de respecter les délais, mais nous avons réussi à les limiter en se planifiant à l’avance. Avoir une équipe de base est également important – l’équipe NASH83 était très structurée, ce qui permettait de déléguer facilement des tâches afin de permettre aux individus de travailler à leur rythme, tout en respectant les délais entendus. La structure nous a également permis de nous tenir mutuellement responsables. Il est difficile d’équilibrer la vie d’étudiant·e en général, mais NASH83 en valait 100% la peine, et vous oblige à vous prendre en main. Lorsque votre journaliste préféré·e attend une réponse de votre part, il est difficile de le·a faire attendre.

NASH83 représente un défi unique, bien sûr, mais une bonne planification, une bonne équipe, beaucoup de communication et une résolution créative de problèmes ont réussi à nous soutenir pendant ces temps sans précédent. Il est indéniable que nous avons épuisé bon nombre de nos plans d’urgence, mais avec chaque nouvelle contrainte ou obstacle, notre équipe a réussi à faire preuve de créativité et à travailler dans nos limites, tout en les repoussant. Honnêtement, je ne pourrais pas en dire plus sans révéler la clé de notre succès.